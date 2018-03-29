Захарова сравнила высылку дипломатов РФ с сериалом

Захарова сравнила ситуацию с высылкой российских дипломатов с сюжетом британского сериала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook сравнила ситуацию с высылкой российских дипломатов из ряда государств Запада с сюжетом британского сериала. «Всё чаще мы становимся свидетелями „оживших сценариев“, когда художественные произведения недалёкого прошлого оказываются пророческой реальностью», — написала она.

При этом Захарова отметила, что в 1980-е годы в Великобритании шёл сатирический сериал под названием «Да, господин премьер-министр».

«Даже малая война была бы излишней. Почему бы Вам не выслать 76 советских дипломатов? Мы всегда так делаем, когда хотим, чтобы пресса потеряла интерес к чему-либо. Отличный заголовок — «Правительство разгромило красное шпионское гнездо». Очень патриотично», — говорится в публикации. Дипломат также привела цитату одного из героев картины.

Впоследствии герои картины приходят к единому мнению о том, что российских дипломатов необходимо выслать из страны.

Ранее США Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В МИД России заявили, что ответ получат все страны, выславшие российских дипломатов.