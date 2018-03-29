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Захарова сравнила высылку дипломатов РФ с сериалом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Захарова сравнила ситуацию с высылкой российских дипломатов с сюжетом британского сериала 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook сравнила ситуацию с высылкой российских дипломатов из ряда государств Запада с сюжетом британского сериала. «Всё чаще мы становимся свидетелями „оживших сценариев“, когда художественные произведения недалёкого прошлого оказываются пророческой реальностью», — написала она.
При этом Захарова отметила, что в 1980-е годы в Великобритании шёл сатирический сериал под названием «Да, господин премьер-министр».
Дипломат также привела цитату одного из героев картины.
«Даже малая война была бы излишней. Почему бы Вам не выслать 76 советских дипломатов? Мы всегда так делаем, когда хотим, чтобы пресса потеряла интерес к чему-либо. Отличный заголовок — «Правительство разгромило красное шпионское гнездо». Очень патриотично», — говорится в публикации.
Впоследствии герои картины приходят к единому мнению о том, что российских дипломатов необходимо выслать из страны.
Ранее США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В МИД России заявили, что ответ получат все страны, выславшие российских дипломатов.
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