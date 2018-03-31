Капитан рассказал об обыске самолета в Лондоне

Капитан рассказал подробности обыска самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Капитан досмотренного в аэропорту "Хитроу" российского лайнера Виталий Митрофанов сообщил, что британские правоохранители при проверке самолета заявили, что ищут на борту российского лайнера запрещенные предметы.

"Явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой… и предъявили, что им необходимо обыскать судно на предмет запрещенных предметов к перевозке", — сказал он в прямом эфире телеканала "Россия-24".

По словам капитана досмотр длился "пять-семь минут", после чего специалисты проверяли технические отсеки в течение двух-трех минут. "Никаких актов досмотра… никаких причин, ничего мне так и не сказали", — отметил он.

"Я даже не мог, у меня не было возможности наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками… Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетом мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс" — сказал Митрофанов.

"Я только в кабине находился с открытой дверью и мог наблюдать только, как они действуют в проходе. А много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности", — добавил он.