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МИД обратился к Грузии с рекомендацией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МИД России: Грузии следует отменить закон «Об оккупированных территориях» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
МИД России по итогам консультаций в Женеве по Закавказью выпустил заявление, в котором говорится, что властям Грузии следует отменить закон «Об оккупированных территориях» и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией.
«Грузии следовало бы, наконец, всерьёз задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон «Об оккупированных территориях», прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что «на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию», построив своё выступление на тезисе о «российской оккупации» республик.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе в беседе с НСН рассказал о перспективах отношений России и Грузии.
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