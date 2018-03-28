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МИД осудил резолюцию СПЧ ООН «о сотрудничестве с Грузией»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МИД осудил резолюцию СПЧ ООН «о сотрудничестве с Грузией» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРИНЯТАЯ СПЧ ООН РЕЗОЛЮЦИЯ «О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГРУЗИЕЙ» ПОДОРВАЛА АТМОСФЕРУ ДИАЛОГА ПО ЗАКАВКАЗЬЮ В ЖЕНЕВЕ — МИД РФ
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