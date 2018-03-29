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Чиновников наказали за банкет в день траура
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Чиновников наказали за банкет в день всероссийского траура 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Тобольске сотрудники районного центра культуры, которые в день траура по жертвам пожара в Кемерово решили устроить банкет, получили выговор от главы района Юрия Батта.
Батт сообщил, что сделал выговор всем, кто отвечал за организацию банкета, указав на недопустимость подобных действий, передает URA.RU.
Накануне в Тобольске работники центра культуры отметили профессиональный праздник, когда по всей стране был объявлен день траура по погибшим в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».
Директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Римма Бизина сказала, что в учреждении узнали о том, что объявлен траур только утром 28 марта. После этого сотрудники якобы пытались договориться с рестораном о переносе банкета, однако получили отказ.
Бизина уточнила, что разговор от лица общепита вела «администратор Наталья». В течение дня они якобы еще несколько раз созванивались, чтобы уточнить детали праздника.
В празднике приняли участие порядка 50 человек, заплатив за банкет около 65 тыс. рублей.
При этом Наталья Кремлева, менеджер ресторана «Анастасия», в котором прошел праздник, заявила, что работники культуры не пытались перенести банкет на другой день.
«Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю», — сказала Кремлева.
Она добавила, что заказчики, возможно, звонили руководству ресторана по этому вопросу, однако решение о переносе банкета вправе была принять лично она.
Напомним, 28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека.
В среду акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове прошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.
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