Чиновников наказали за банкет в день траура

Чиновников наказали за банкет в день всероссийского траура

В Тобольске сотрудники районного центра культуры, которые в день траура по жертвам пожара в Кемерово решили устроить банкет, получили выговор от главы района Юрия Батта.

Батт сообщил, что сделал выговор всем, кто отвечал за организацию банкета, указав на недопустимость подобных действий, передает URA.RU.

Накануне в Тобольске работники центра культуры отметили профессиональный праздник, когда по всей стране был объявлен день траура по погибшим в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Римма Бизина сказала, что в учреждении узнали о том, что объявлен траур только утром 28 марта. После этого сотрудники якобы пытались договориться с рестораном о переносе банкета, однако получили отказ.

Бизина уточнила, что разговор от лица общепита вела «администратор Наталья». В течение дня они якобы еще несколько раз созванивались, чтобы уточнить детали праздника.

В празднике приняли участие порядка 50 человек, заплатив за банкет около 65 тыс. рублей.

При этом Наталья Кремлева, менеджер ресторана «Анастасия», в котором прошел праздник, заявила, что работники культуры не пытались перенести банкет на другой день.

«Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю», — сказала Кремлева.

Она добавила, что заказчики, возможно, звонили руководству ресторана по этому вопросу, однако решение о переносе банкета вправе была принять лично она.

Напомним, 28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека.

В среду акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове прошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.