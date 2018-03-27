«Боинг» отказался комментировать претензии к российскому генконсульству

"Без комментариев", — ответил на запрос РИА Новости представитель концерна.

Ранее Пентагон также отказался комментировать РИА Новости эти претензии и предложил по всем вопросам обращаться в Белый дом.

Канада, Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании , но и его географической близостью к «одной из баз подводных лодок», а также заводу «Боинг».

Консул-советник генконсульства России в Сиэтле Халит Айсин рассказал РИА Новости, что всего в их дипмиссии работает семь человек и о близости базы подводных лодок к дипмиссии РФ он узнал впервые из заявления Белого дома.