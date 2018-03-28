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Греф попал в украинский «Миротворец»
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Греф попал в базу данных «Миротворца» за посещение Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.
Как сообщается на сайте, Греф внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины", "участие в попытках легализации аннексии" Крыма и "отрицание военной агрессии России против Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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