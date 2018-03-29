Скрипаля убивает сибирский природный газ

В химии я ничего не понимаю, но догадался каким веществом отравили беглого разведчика Скрипаля. Его убивает сибирский природный газ.

Вчера немцы согласовали Северный поток. Выслали русских шпионов, повозмущались путинскими кознями, но газовую трубу стиснув зубы притянули. Видимо, именно к этому были приурочены мероприятия в Солсбери.

Так вот, русским пора бы уже привыкнуть: как только у них что-то вырисовывается, происходит какая-нибудь пакость. Ее оперативно подхватят британские СМИ, дипломаты, американские военные. А потом уже не до успехов. Лишь бы отбиться от неприятностей.

Год назад русские разнесли основные силы ИГ и взяли Пальмиру во второй раз. Президентом штатов незадолго до того стал Трамп и все готовились к договору по разграничению сфер влияния. По российскому телевизору только и говорили про «большую сделку».

И тут — бабах! Газовая атака в поселке Хан Шейхун: умирающие дети, скорченные судорогами простые сирийцы. Трамп на следующий день наносит ракетный удар по сирийской армии. Большую сделку ждут до сих пор.

Я тогда был недалеко от Хан Шейхуна, в Алеппо. Довольно быстро навёл справки: отравление произошло синхронно с авианалетом, но в другом месте, далеко от места куда сыпали авиабомбы.

Вероятнее всего, это было постановочное мероприятие в котором погибли реальные люди. Засветились там все те же британские специалисты.

Ещё была история в Египте

В 2014 году президентом страны становится генерал Сиси. Свергнувший катарского ставленника Мурси. Сиси заключает с Газпромом договор о поставках сжиженного газа. Вместо Катара! ( Катар напомню это такая британская газодобывающая корпорация которая делает вид, что она арабская монархия).

В 2015 году в Каир прилетает Путин. «Росатом» договаривается о строительстве АЭС. На египетском шельфе находят месторождение газа и туда собирается заходить Роснефть . И тут на Синае падает самолёт.

Много ещё можно историй вспоминать. Но самая жесткая была в 2014 году.

Тогда провалились планы командования ВСУ отсечь ЛДНР от границы, поражения под Саур-Могилой, Зеленопольем. Украинские войска попали в первый котел — Южный. Новоизбранный Порошенко заявляет о том, что у конфликта нет военного решения.

И тут вдруг сепаратисты сбивают малайзийский Боинг! Возмущение на весь мир. Ситуация приобретает однозначный характер: украинская армия борется с террористами. Сомнения в легитимности новой власти на Украине ушли.

Про то, что такое "Бук", я тогда ещё не знал, но точно помню свои мысли в те дни. Смотрел на карту продвижения «донецких» и думал — что-то сейчас случится, однозначно произойдет какое-то дерьмо. И оно произошло.

Вы уж извините меня за такую конспирологию. Но давайте попробуем прогнозировать подобные ситуации в будущем вместе. Это не сложно.

Если вы видите, что ущемляют интересы британских энергетических корпораций — ждите массового убийства невинных людей.

Например, услышали вы, что в Мьянме убивают мусульман. Наберите в новостях «Мьянма газ» и узнаете, что там нашли месторождение на шельфе, и русские претендуют на то, чтоб его разработать. А «Росатом» обнаглел настолько, что добывает в Мьянме уран и стоит электростанцию.

О! Вот оно! Аль Джазира возмущается массовыми убийствами рохинджа, британский дипломат в ООН требует мандата мирового сообщества.

Исключительно научный подход.