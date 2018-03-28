Вучич заявил, что Сербия не будет высылать российских дипломатов 

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера. Отмечается, что данное заявление Вучич сделал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент Вучич сообщил президенту Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против Российской Федерации и не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это», — цитирует сообщение ТАСС.
26 марта США, Канада и ряд стран Европы объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери.
Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими странами.