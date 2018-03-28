Замглавы МИД Украины рассказала, когда разорвут Договор о дружбе с Россией

Об этом она заявила в среду в эфире украинского радио «НВ».

«Мы должны определится с позицией до октября этого года. Моя мысль состоит в том, что нельзя продолжать этот договор», — заявила она. Зеркаль утверждает, что « Россия брутально уже его [договор] нарушила, особенно в том, что касается проведения выборов российского президента в оккупированном Крыму ».

Украины Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявляла ранее, что ее ведомство подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Среди них — полная либо частичная денонсация договора. Окончательное решение будет за президентом страны, добавила она.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в мае 1997 года. Согласно договору обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.