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В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
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В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ 

ТАСС 57 минут назад
КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что действие Договора о дружбе между Украиной и Россией необходимо прекратить.
"Мы должны определится с позицией до октября этого года. Моя мысль состоит в том, что нельзя продолжать этот договор", — заявила она в среду в эфире радио «НВ». Зеркаль утверждает, что «Россия брутально уже его [договор] нарушила, особенно в том, что касается проведения выборов российского президента в оккупированном Крыму».
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявляла ранее, что ее ведомство подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Среди них — полная либо частичная денонсация договора. Окончательное решение будет за президентом страны, добавила она.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в мае 1997 года. Согласно договору обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.
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