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Путин осудил задержание сербского чиновника в Косовска-Митровице
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Путин осудил задержание сербского чиновника в Косовска-Митровице 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН РЕШИТЕЛЬНО ОСУДИЛ ЗАДЕРЖАНИЕ В КОСОВСКОЙ МИТРОВИЦЕ СЕРБСКОГО ЧИНОВНИКА ДЖУРИЧА, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ НАРУШЕНИЕМ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН — КРЕМЛЬ
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