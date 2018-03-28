Депутаты от ЛДПР предложили Медведеву развивать демографическую политику

В среду состоялась встреча руководства Госдумы и представителей фракции ЛДПР с Медведевым и членами правительства РФ

"Отметили серьезные позитивные сдвиги по лечению бесплодия по программе ОМС, строительству детских садов, продолжение программы материнского капитала", — сказал собеседник агентства.

Парламентарий добавил, что встреча прошла в режиме обмена мнениями и по ее итогам премьер— министр попросил аппарат правительства оформить часть предложений в поручения.