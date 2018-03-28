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Депутаты от ЛДПР предложили Медведеву развивать демографическую политику
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Депутаты от ЛДПР предложили Медведеву развивать демографическую политику 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главной темой встречи депутатов от ЛДПР с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым стала демография, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
В среду состоялась встреча руководства Госдумы и представителей фракции ЛДПР с Медведевым и членами правительства РФ.
"Отметили серьезные позитивные сдвиги по лечению бесплодия по программе ОМС, строительству детских садов, продолжение программы материнского капитала", — сказал собеседник агентства.
Парламентарий добавил, что встреча прошла в режиме обмена мнениями и по ее итогам премьер— министр попросил аппарат правительства оформить часть предложений в поручения.
Ранее сообщалось, что до 11 апреля, когда состоится отчет правительства в ГД, планируется ряд встреч фракций с Медведевым. Помимо ЛДПР, 2 апреля состоится встреча с фракцией КПРФ, 4 апреля — с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля — "Единой России".
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