Дипломаты РФ покинули Украину

Тринадцать российских дипломатов покинули Украину по требованию Киева. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства РФ в Киеве.
"Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину", — сказал он, отметив, что представители посольства и консульств выполнили ультиматум украинской стороны.
По его словам, "дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом".
Ранее в посольстве РФ отметили, что такой недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и "явно не будет способствовать нормализации отношений между ними".
"С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", — сообщило дипломатическое представительство.