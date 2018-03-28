Объявленные персона нон грата российские дипломаты начали покидать Украину

Германия и Хорватия, Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина, Молдавия Албания , а также США Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

"Еще не истек 48-часовой срок (отведенный украинской стороной для отъезда российских дипломатов — ред.). Мы вручили ноту протеста об объявлении указанных лиц персонами нон-грата в понедельник около 18.00 (совпадет с мск), но, насколько мне известно, уже происходит отъезд российских дипломатов", — сказала Беца в среду в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, в компетенцию МИД Украины не входит контроль за отъездом российских дипломатов, министерство должно лишь получить от российский стороны ноту о завершении миссии этих дипломатических сотрудников, которые должны немедленно сдать свои аккредитационные карточки.

При этом представитель украинского внешнеполитического ведомства отметила, что, по международному праву, у РФ есть право прислать новых дипломатов в замен уехавших, но окончательное слово будет за Украиной. «Право принимающей страны, принимать или нет. То есть, в принципе, на эти должности могу приехать дипломаты, если будет наше согласие. Пока этот вопрос не рассматривается», — добавила она.