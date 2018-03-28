Путин поручил узнать о подписании документа об осмотре ТЦ

Президент России Владимир Путин заявил, что в документе об осмотре торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове в 2016 году не было замечаний, в связи с этим он поручил найти эту бумагу и узнать, кто её подписывал. Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в ходе встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
По словам Путина, он посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году, «в том числе, сотрудниками противопожарной службы».
«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — сказал президент.
Ранее Путин заявил, что расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове должно быть объективным и прозрачным.
По последним данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ погибли 64 человека.