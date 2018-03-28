Путин поручил узнать о подписании документа об осмотре ТЦ

Путин поручил узнать, кто подписал документ об осмотре ТЦ в Кемерове в 2016 году

«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — сказал президент. По словам Путина, он посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году, «в том числе, сотрудниками противопожарной службы».

Ранее Путин заявил, что расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове должно быть объективным и прозрачным.

По последним данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ погибли 64 человека.