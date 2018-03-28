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Путин заявил о вбросах за рубежом после ЧП в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Путин заявил о вбросах из-за границы после трагедии в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин заявил, что после трагедии в Кемерово идут вбросы через соцсети, в том числе из-за границы, чтобы посеять панику и недоверие, передает РИА "Новости".
Об этом он заявил на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой.
"Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах", — заявил Путин.
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.
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