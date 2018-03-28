Депутат призвал не давать оценок властям Кузбасса

Депутат Госдумы от Кузбасса Александр Фокин ("Единая Россия") считает, что оценивать работу кемеровских властей при пожаре в торговом центре нужно по итогам расследования ЧП, а вопрос о кадровых перестановках следует ставить на основе выводов следственной группы.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура. Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, первый вице-премьер региона назвал митинг после ЧП "акцией по дискредитации властей", а вице-губернатор заявил о желании митингующих "попиариться".
Во вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.
"Оценка будет дана, как сказал президент… когда сто следователей, которые приехали, проведут все необходимые следственные действия… У меня такая же позиция, как у Владимира Владимировича Путина, а он сказал четко и понятно: пройдет расследование, а потом вне зависимости о того, какой статус, все получат ровно то, что они заслужили… Считаю, это совершенно правильная позиция и оценка ситуации", — заявил РИА Новости Фокин.