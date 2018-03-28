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Россия лишилась очередного посла в Европе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мальта отзывает посла в России 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Правительство Мальты сообщило, что отзывает для консультаций посла в России в связи с "делом Скрипаля".
"В контексте нападения в Солсбери правительство Мальты отзывает посла в России из Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты выражает полную солидарность с правительством Великобритании на фоне этого серьезного вызова нашей общей безопасности", — сообщило правительство в Twitter.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
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