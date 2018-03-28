Названы сроки возможной отставки Тулеева

Эксперт назвал сроки возможной отставки Тулеева

"Оставлять Тулеева на посту губернатора было бы неприлично после всей той реакции, которая шла от него и его команды, … поэтому его отставка — это вопрос сроков. По-хорошему, было бы логично максимально быстро (отправить в отставку), но есть риск того, что федеральная власть не хочет показывать, что работает под давлением, поэтому может быть выдержана какая-то пауза, но, думаю крайний срок (отставки) — конец мая — начало июня, чтобы успеть к новым выборам", — сказал Виноградов. Отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с ситуацией в Кемерово , где после гибели 64 человек при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" начались стихийные митинги, стоит ожидать в конце мая или начале июня текущего года, считает политолог, президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов

По его словам, после реакции региональных властей на стихийный митинг, прорабатывавшийся сценарий преемственности власти оказался под сомнением.

"Система обеспечения лояльности населения, работавшая 20 лет, дала серьезную трещину, либо рухнула, поэтому, думаю, те сценарии по преемственности власти, которые прорабатывались, могут быть скорректированы", — ответил он на вопрос, кто может стать преемником Тулеева. "Вчерашние заявления спутали все карты, поэтому я был бы осторожен в оценках", — добавил эксперт, говоря о шансах нынешних заместителей Тулеева занять губернаторское кресло.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ