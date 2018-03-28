Захарова: «Я плачу третий день»

«В аптеке утром:

— Нужны капли. Глаза воспалились и опухли. Знаете, когда много плачешь.

— Не знаю. Я не плачу.

А я плачу третий день. Ничего не могу с собой поделать. Слезы ручьём», — поделилась Захарова подписчиками в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что когда услышал о трагедии в Кемерове , ему захотелось «не плакать, а реветь».