Захарова рассказала, что плачет третий день

«В аптеке утром: — Нужны капли. Глаза воспалились и опухли. Знаете, когда много плачешь. — Не знаю. Я не плачу. А я плачу третий день. Ничего не могу с собой поделать. Слезы ручьем», — сообщила подписчикам Захарова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook диалог в аптеке, произошедший в среду утром:

В комментариях ее многие поддержали, заявив, что тоже переживают и выражают соболезнования кемеровчанам.

Ранее президент Владимир Путин признался, что первым чувством, когда он услышал о количестве погибших и, в частности, погибших детей, было «не плакать, а реветь». И добавил:

«А когда послушаешь все, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу».

Напомним, прибвывший в регион президент Владимир Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.