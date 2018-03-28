Захарова рассказала, что плачет третий день 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подписчикам о диалоге в аптеке, и о том, что плачет третий день подряд.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook диалог в аптеке, произошедший в среду утром:
«В аптеке утром:
— Нужны капли. Глаза воспалились и опухли. Знаете, когда много плачешь.
— Не знаю. Я не плачу.
А я плачу третий день. Ничего не могу с собой поделать. Слезы ручьем», — сообщила подписчикам Захарова.
В комментариях ее многие поддержали, заявив, что тоже переживают и выражают соболезнования кемеровчанам.
Ранее президент Владимир Путин признался, что первым чувством, когда он услышал о количестве погибших и, в частности, погибших детей, было «не плакать, а реветь». И добавил:
«А когда послушаешь все, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу».
Напомним, прибвывший в регион президент Владимир Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.