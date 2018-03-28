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Захарова плачет третий день
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Захарова плачет третий день 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что третий день плачет и «ничего не может с собой поделать».
«В аптеке утром:
— Нужны капли. Глаза воспалились и опухли. Знаете, когда много плачешь.
— Не знаю. Я не плачу.
А я плачу третий день. Ничего не могу с собой поделать. Слезы ручьём», — поделилась Захарова подписчиками в Facebook.
Ранее президент России Владимир Путин признался, что когда услышал о трагедии в Кемерове, ему захотелось «не плакать, а реветь».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. Сегодня в России день общенационального траура.
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