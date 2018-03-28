Путин поручил проверить работу торговых центров

"Надо посмотреть внимательно, если чего-то там не хватает, то нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения", — указал президент. "Нужно посмотреть еще и действующее законодательство, как это организовано, — продолжил Владимир Путин. — Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики, но и действующая нормативная база дает уже сейчас возможность делать все для обеспечения безопасности людей".

"И если нужно, конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим", — заметил Путин. "Краевые власти будут делать все необходимое, но повторю еще раз: если потребуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства", — распорядился он. "Ряд решений уже приняты. Мы посмотрим, что еще можно предпринять", — ответил Медведев. "Все посмотрим, Владимир Владимирович! Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения", — обещал премьер-министр.

После этого глава государства перешел к экономике: "Я пригласил вас сегодня для того, чтобы обсудить вопросы экономической повестки дня, поговорить о среднесрочной перспективе и обсудить в практическом плане вопросы, связанные с реализацией отдельных положений Послания президента Федеральному Собранию". "Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в Послании президента, — сказал он и попросил высказаться по поводу конкретных мер для реализации и решения задач, изложенных в Послании.