Путин поручил проверить работу торговых центров 

Перед началом мероприятия все участники почтили память погибших при пожаре в Кемерове минутой молчания. В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
"25 марта в Кемерове произошла большая трагедия: погибло несколько десятков людей, очень много детей", — сказал президент и объявил минуту молчания.
"Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами, будучи в Кемерове, я тоже разговаривал с коллегами, — нужно посмотреть на деятельность развлекательных и торговых центров подобного рода: чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена совершенно очевидно", — подчеркнул глава государства.
"Нужно посмотреть еще и действующее законодательство, как это организовано, — продолжил Владимир Путин. — Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики, но и действующая нормативная база дает уже сейчас возможность делать все для обеспечения безопасности людей".
"Надо посмотреть внимательно, если чего-то там не хватает, то нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения", — указал президент.
"Все посмотрим, Владимир Владимирович! Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения", — обещал премьер-министр.
"И если нужно, конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим", — заметил Путин. "Краевые власти будут делать все необходимое, но повторю еще раз: если потребуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства", — распорядился он.
"Ряд решений уже приняты. Мы посмотрим, что еще можно предпринять", — ответил Медведев.
После этого глава государства перешел к экономике: "Я пригласил вас сегодня для того, чтобы обсудить вопросы экономической повестки дня, поговорить о среднесрочной перспективе и обсудить в практическом плане вопросы, связанные с реализацией отдельных положений Послания президента Федеральному Собранию". "Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в Послании президента, — сказал он и попросил высказаться по поводу конкретных мер для реализации и решения задач, изложенных в Послании.