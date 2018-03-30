Россия высылает одного латвийского дипломата

РИГА , 30 мар — РИА Новости Россия выдворит одного латвийского дипломата, который должен будет покинуть территорию РФ до 6 апреля, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис.

"Наш представитель в пятницу был вызван в МИД РФ , где ему объяснили, что одному из латвийских дипломатов нужно покинуть Россию до вечера 6 апреля", — сказал Егерманис.

Представитель МИДа Латвии не раскрыл имя выдворенного дипломата и занимаемую им должность, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Накануне в МИД РФ вызывали американского посла Джона Хантсмана . Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США Санкт-Петербурге . Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.