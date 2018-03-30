Ещё
Россия высылает одного латвийского дипломата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия высылает одного латвийского дипломата 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 30 мар — РИА Новости. Россия выдворит одного латвийского дипломата, который должен будет покинуть территорию РФ до 6 апреля, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис.
"Наш представитель в пятницу был вызван в МИД РФ, где ему объяснили, что одному из латвийских дипломатов нужно покинуть Россию до вечера 6 апреля", — сказал Егерманис.
Представитель МИДа Латвии не раскрыл имя выдворенного дипломата и занимаемую им должность, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
Накануне в МИД РФ вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.
В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
РИА Новости: последние новости
Британский посол обсудил в МИД ответные шаги после инцидента в Солсбери Посол Германии прокомментировал визит в МИД Первые машины с дипномерами начали покидать генконсульство США в Петербурге
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена474
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»172
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию608
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги124
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение