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Латвийский дипломат, которого вышлют из России, пробыл в стране менее года
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Латвийский дипломат, которого вышлют из России, пробыл в стране менее года 

РИА Новости 33 минуты назад
РИГА, 30 мар — РИА Новости. Латвийский дипломат, который будет выслан из России, проработал в стране менее одного года, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.
В понедельник МИД Латвии уведомил посольство России о том, что страну должен покинуть один дипломат. В ответ МИД РФ в пятницу уведомил посольство Латвии в России о том, что принял решение выслать одного дипломата из страны. Представитель МИД подчеркнул, что ответный шаг России был ожидаемым.
"Дипломат, который будет выслан, проработал в России менее одного года", — сказал Егерманис. По его словам, несмотря на это, Латвия будет продолжать с Россий сотрудничество по тем вопросам, где оно возможно в существующих геополитических условиях.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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