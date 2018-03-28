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Франц Клинцевич стал жертвой провокации: неизвестные люди обратились с петицией к Порошенко, представив сенатора как противника воссоединения Крыма с Россией
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Франц Клинцевич стал жертвой провокации: неизвестные люди обратились с петицией к Порошенко, представив сенатора как противника воссоединения Крыма с Россией 

Интересант 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Член Совета Федерации Франц Клинцевич категорически опроверг информацию, будто он когда-то называл Крым украинским. Он сделал это заявление в связи с появлением в Сети петиции, в которой неизвестные люди просят Петра Порошенко снять запрет на посещение Клинцевичем Украины. В качестве аргументов в петиции указано, что Клинцевич якобы «выступает против путинской власти и осуждает оккупацию Крыма».
«Это грубая провокация, — заявил сенатор в интервью ИА «Политика сегодня». — Не знаю, кому я так насолил. Я всегда поддерживал воссоединение Крыма с Россией. Вероятно, петиция рассчитана на реакцию в нашей стране, чтобы здесь, в России, мне не дали возможность выступать, отстаивать убеждения».
Франц Клинцевич также выразил удивление, что очевидный фейк о его «проукраинских» взглядах был мгновенно подхвачен некоторыми российскими СМИ.
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