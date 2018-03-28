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Путин дал поручения Медведеву после трагедии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Путин дал поручения Медведеву после трагедии 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести проверки торговых центров и обеспечить их безопасность, передает ТАСС.
«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами и я, будучи в Кемерове, разговаривал с коллегами, нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — сказал президент на совещании с экономическим блоком правительства и администрации Кремля.
Владимир Путин также призвал «посмотреть внимательнее» на действующее законодательство.
«Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», — сказал он.
Глава правительства пообещал проанализировать действующую нормативную базу и представить предложения.
>> Мизулина: это удар в спину Путина
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По предварительным данным, в результате пожара погибли 64 человека, еще 67 числятся пропавшими без вести. Сегодня в России объявлен общенациональный траур.
 Ещё 22 источника 
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