СМИ: Путин решил судьбу Тулеева

По их словам, Владимир Путин не любит принимать кадровые решения под давлением и не является сторонником показательных отставок.

При этом источники утверждают, что Аман Тулеев покинет свой пост позже, предположительно, в конце весны.

27 марта в Кемерове Владимира Путина спросили об отставке Тулеева родственники жертв пожара.

«Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил президент.

Еще до трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» РБК сообщал, что Аман Тулеев покинет свой пост после президентских выборов. В начале марта вице-губернатором региона бал назначен гендиректор и совладелец якутской угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев . Его прочили на место губернатора после отставки Тулеева.