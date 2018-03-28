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Путин решил судьбу Тулеева
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: Путин решил судьбу Тулеева 

Рамблер 2 часа назад
Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не будет, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
По их словам, Владимир Путин не любит принимать кадровые решения под давлением и не является сторонником показательных отставок.
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При этом источники утверждают, что Аман Тулеев покинет свой пост позже, предположительно, в конце весны.
27 марта в Кемерове Владимира Путина спросили об отставке Тулеева родственники жертв пожара.
«Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил президент.
Еще до трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» РБК сообщал, что Аман Тулеев покинет свой пост после президентских выборов. В начале марта вице-губернатором региона бал назначен гендиректор и совладелец якутской угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев. Его прочили на место губернатора после отставки Тулеева.
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Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. Сегодня в России день общенационального траура.
 Ещё 15 источников 
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