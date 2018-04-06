В Крыму потребовали применить жесткие меры к захватчикам «Норда»

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что российским властям нужно перейти к «жестким» мерам и применить «всю мощь», чтобы освободить моряков арестованного Украиной судна «Норд». Об этом сообщает РИА Новости.

Иоффе подчеркнул, что ситуация «затянулась», а моряки находятся «в нацистском плену».

« [Это] люди, которые на референдуме проголосовали за российский статус Крыма, люди, в кармане которых российские паспорта, и от них требуют отказаться от этих паспортов», — сказал он.

По мнению Иоффе, «играть в какие-то дипломатические игры» нельзя, так как «на кону жизни людей».

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России и зарегистрированное на территории Крыма. На его борту находится экипаж из десяти человек.

«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). У всех членов экипажа были российские паспорта. Пограничники сочли, что члены команды нарушили порядок выезда с полуострова. Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска , затем украинский суд арестовал «Норд».

Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Управление Росрыболовства создало на Азовском море опергруппу, чтобы не допустить «пиратских действий» со стороны Украины.