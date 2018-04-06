Ещё
В Крыму потребовали применить жесткие меры к захватчикам «Норда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая

В Крыму потребовали применить жесткие меры к захватчикам «Норда» 

Рамблер 11 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что российским властям нужно перейти к «жестким» мерам и применить «всю мощь», чтобы освободить моряков арестованного Украиной судна «Норд». Об этом сообщает РИА Новости.
Иоффе подчеркнул, что ситуация «затянулась», а моряки находятся «в нацистском плену».
« [Это] люди, которые на референдуме проголосовали за российский статус Крыма, люди, в кармане которых российские паспорта, и от них требуют отказаться от этих паспортов», — сказал он.
По мнению Иоффе, «играть в какие-то дипломатические игры» нельзя, так как «на кону жизни людей».
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России и зарегистрированное на территории Крыма. На его борту находится экипаж из десяти человек.
«Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы (песчаная коса на северном берегу Азовского моря). У всех членов экипажа были российские паспорта. Пограничники сочли, что члены команды нарушили порядок выезда с полуострова. Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска, затем украинский суд арестовал «Норд».
Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Управление Росрыболовства создало на Азовском море опергруппу, чтобы не допустить «пиратских действий» со стороны Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти будут отстаивать интересы моряков в рамках международного законодательства.
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара182
США отказались дружить с РФ280
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова39
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая27
Генерал назвал итог возможной войны России и США545
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение