Матвиенко не исключает новых антироссийских решений, подобных высылке дипломатов РФ

"Это просто антироссийская акция. Понятно, кто за этим стоит, кто это все организовал. Исключать вперед каких-либо надуманных причин и надуманных акций для того, чтобы принять антироссийские решения, мы не можем. Мы должны быть к этому готовы", — заявила Матвиенко. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антироссийской акцией массовую высылку российских дипломатов из разных стран, при этом она не исключает, что это не последний выпад со стороны западных стран.

"Россия зеркально ответит и соблюдет паритет с теми странами, которые такие решения приняли. Не мы начали это, не мы несем за это ответственность", — подчеркнула Матвиенко. Она назвала высылку российских дипломатов из ряда стран "провокационной акцией против России", попыткой повлиять на нее извне, "чтобы сделать Россию ручной и податливой". "Но ничего из этого не получится. Это действительно беспрецедентная высылка дипломатов в рамках так называемой европейской солидарности", — сказала спикер Совфеда.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 23 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 61 человек), при этом НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ, а Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. В свою очередь Москва отвергает свою причастность и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.