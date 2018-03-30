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РФ заподозрила США в подготовке «цветной революции»
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США хотят устроить в России «цветную революцию», считает депутат Госдумы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Адальби Шхагошев, РИА Новости
ЦРУ и госдеп США пытаются провести в России сценарий "цветной революции", считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вброс фейковых новостей" в информационное пространство России, возможно, инициирован со стороны спецслужб США или украинских властей.
"Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий "цветной революции", используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов", — сказал Шхагошев журналистам.
Парламентарий считает, что в начале 1990-х годов американские спецслужбы уже пытались дестабилизировать ситуацию в России при помощи информационной и политической поддержки террористов в Чечне.
"Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети", — заключил Шхагошев.
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