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Зюганов рассказал о встрече КПРФ с Медведевым
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Зюганов рассказал, чему будет посвящена встреча фракции КПРФ с Медведевым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фракция КПРФ обсудит на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым 2 апреля вопросы развития аграрного сектора, сообщил в среду РИА Новости глава фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.
Ранее Володин заявил РИА Новости, что до 11 апреля планируется ряд встреч фракций с Медведевым. Так, 28 марта была запланирована встреча с фракцией ЛДПР, 2 апреля — с фракцией КПРФ, 4 апреля — с депутатами "Справедливой России", "Единая Россия" встретится с Медведевым 6 апреля".
"Встреча будет посвящена комплексному и устойчивому развитию аграрного сектора. В прошлом году мы вроде бы получили хороший урожай, но ни одна буханка хлеба ни в одном магазине не стала дешевле", — заявил РИА Новости Зюганов.
На вопрос о том, чего фракция ждет от отчета правительства, Зюганов ответил, что "правительство должно предложить варианты и отчитаться и доложить, почему экономика буксует на все четыре колеса".
Он добавил, что ему "интересно послушать", как правительство оценивает свою работу.
"В последние пять лет ВВП мы потеряли почти 8%. Ну и на фоне вызовов внешних требуется качественно иная финансово-экономическая политика", — сказал Зюганов.
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