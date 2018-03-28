Зюганов рассказал о встрече КПРФ с Медведевым

Зюганов рассказал, чему будет посвящена встреча фракции КПРФ с Медведевым

"Встреча будет посвящена комплексному и устойчивому развитию аграрного сектора. В прошлом году мы вроде бы получили хороший урожай, но ни одна буханка хлеба ни в одном магазине не стала дешевле", — заявил РИА Новости Зюганов. Ранее Володин заявил РИА Новости, что до 11 апреля планируется ряд встреч фракций с Медведевым. Так, 28 марта была запланирована встреча с фракцией ЛДПР , 2 апреля — с фракцией КПРФ, 4 апреля — с депутатами "Справедливой России" "Единая Россия" встретится с Медведевым 6 апреля".

На вопрос о том, чего фракция ждет от отчета правительства, Зюганов ответил, что "правительство должно предложить варианты и отчитаться и доложить, почему экономика буксует на все четыре колеса".