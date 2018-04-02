Песков сообщил о смерти журналистки кремлевского пула

Песков сообщил о смерти Ларисы Кафтан

Представитель Кремля отметил, что в президентской пресс-службе «глубоко соболезнуют родным и близким» журналистки и коллективу «КП».

Лариса Кафтан родилась в 1960 году. Причины ее смерти не уточняются.

«Трагически, в пожаре погибла ее дочь. И потому трагедию в Кемерово, как говорят ее близкие, она пропустила через свое сердце. И оно не выдержало», — пишет «Комсомольская правда».