Песков сообщил о смерти журналистки кремлевского пула

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о смерти журналистки «Комсомольской правды» Ларисы Кафтан, работавшей в кремлевском пуле, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что в президентской пресс-службе «глубоко соболезнуют родным и близким» журналистки и коллективу «КП».
Лариса Кафтан родилась в 1960 году. Причины ее смерти не уточняются.
«Трагически, в пожаре погибла ее дочь. И потому трагедию в Кемерово, как говорят ее близкие, она пропустила через свое сердце. И оно не выдержало», — пишет «Комсомольская правда».
Лариса Кафтан начала заниматься журналистикой в 1983 году, работала в молодежной газете, в 1987-м стала лауреатом премии «Золотое перо Украины». В 2001-м стала собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Сочи, а в 2003-м «КП» пригласила ее в Москву работать в отделе внутренней и международной политики. Тогда же она начала работать в президентском пуле.