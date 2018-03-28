Ещё
Перед отчетом правительства в Госдуме Медведев начал консультации с думскими фракциями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Перед отчетом правительства в Госдуме Медведев начал консультации с думскими фракциями 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев начал в среду серию консультаций с представителями думских фракций в преддверие запланированного на 11 апреля ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, «впервые подобные консультации проходят в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ». В консультациях также принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В среду Медведев провел первую из череды встреч — с представителями фракции ЛДПР", — сообщили в пресс-службе. «В ходе консультаций обсуждались, в частности, темы демографии, защиты материнства и детства», — уточнили в пресс-службе.
"На следующей неделе состоятся консультации председателя правительства с фракциями партий КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», встреча с которой будет самой масштабной по количеству участников", — отметили в кабмине.
ТАСС: последние новости
Объявленные персонами нон грата дипломаты РФ покинули Украину Путин потребовал расследовать дело о пожаре в Кемерове объективно и невзирая на должности Путин поручил проверить торгово-развлекательные центры на предмет безопасности
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово171
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке339
Великобритания придумала наказание для России86
Захарова плачет третий день153
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине107
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение