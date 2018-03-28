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Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости информационных вбросов, подобных ложной информации о пожаре в Кемерове, передает РИА Новости.
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Об этом президент заявил на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, которые докладывали главе государства о мерах, предпринимаемых для расследования трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и помощи пострадавшим.
«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети. Сегодня в России объявлен день траура.
 Ещё 11 источников 
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