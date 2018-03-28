Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети. Сегодня в России объявлен день траура.