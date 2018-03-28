Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ

Россия ожидает от Великобритании конкретного взаимодействия с СК РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.
"Следственный комитет Российской Федерации 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне, — обратили внимание в министерстве. — Ожидаем от Лондона конкретного взаимодействия в рамках ведущегося нашими правоохранительными органами расследования".
"Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании", — также отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.