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Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ по делу Скрипалей 

ТАСС 53 минуты назад
Россия ожидает от Великобритании конкретного взаимодействия с СК РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.
"Следственный комитет Российской Федерации 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне, — обратили внимание в министерстве. — Ожидаем от Лондона конкретного взаимодействия в рамках ведущегося нашими правоохранительными органами расследования".
"Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании", — также отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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