Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ по делу Скрипалей

"Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании", — также отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.