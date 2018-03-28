Путин готов встречаться с Трампом

«Президенты условились поручить министру иностранных дел Лаврову и его американскому коллеге обсуждать эти вопросы, — напомнил итоги телефонного разговора двух лидеров журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков . — Пока я не имею информации о том, что какое-то обсуждение началось, но по крайней мере президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручение дал МИД ».

"Мы в настоящий момент не имеем никакой информации на фоне принятых решений (о высылке дипломатов — прим. «РГ»), готова ли дальше американская сторона выполнять слова, сказанные президентом Трампом, — сказал Песков. — Это зависит от наших американских коллег. Российская сторона остается открытой, конечно".