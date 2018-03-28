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Путин готов встречаться с Трампом
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Путин готов встречаться с Трампом 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
«Президенты условились поручить министру иностранных дел Лаврову и его американскому коллеге обсуждать эти вопросы, — напомнил итоги телефонного разговора двух лидеров журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — Пока я не имею информации о том, что какое-то обсуждение началось, но по крайней мере президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручение дал МИД».
"Мы в настоящий момент не имеем никакой информации на фоне принятых решений (о высылке дипломатов — прим. «РГ»), готова ли дальше американская сторона выполнять слова, сказанные президентом Трампом, — сказал Песков. — Это зависит от наших американских коллег. Российская сторона остается открытой, конечно".
"Президент Путин неоднократно объяснял свою основополагающую позицию в международных делах, — напомнил представитель Кремля. — Он готов и российская сторона готова идти на развитие взаимовыгодных и взаимодоверительных отношений со всеми странами, включая США, настолько продвинуто, насколько готовы наши оппоненты или партнеры".
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