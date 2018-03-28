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Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Проведение саммита России и КНДР пока не планируется, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Проведения российско-северокорейского саммита пока нет в повестке дня президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет, таких планов в повестке президента нет", — сказал Песков.
Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
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