Проведение саммита России и КНДР пока не планируется

Проведения российско-северокорейского саммита пока нет в повестке дня президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет, таких планов в повестке президента нет", — сказал Песков.
Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.