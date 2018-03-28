Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово

Путин заслушает доклады о расследовании трагедии в Кемерово

"В течение дня он (президент) продолжит принимать информацию о том, как идет расследование обстоятельств катастрофы в Кемерово, какие меры принимаются для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим", — сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклады о расследовании трагедии в Кемерово , где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Он отметил, что о деталях будет сообщено позже, но ожидается, что президенту сделают доклады о ситуации.

Песков напомнил о том, что в среду в стране объявлен траур в связи с трагедией и вновь выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в результате пожара.