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Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Путин заслушает доклады о расследовании трагедии в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклады о расследовании трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В течение дня он (президент) продолжит принимать информацию о том, как идет расследование обстоятельств катастрофы в Кемерово, какие меры принимаются для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что о деталях будет сообщено позже, но ожидается, что президенту сделают доклады о ситуации.
Песков напомнил о том, что в среду в стране объявлен траур в связи с трагедией и вновь выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в результате пожара.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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