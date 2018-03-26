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Турция не собирается принимать меры против России из-за дела Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Турция не собирается принимать меры против России из-за дела Скрипаля 

Говорит Москва 26 марта 2018
Как передаёт РИА Новости, политик добавил, что у Анкары хорошие отношения с Москвой.
В свою очередь официальный представитель туерцкого МИДа Хами Аксой заявил, что его страна решительно осуждает применение химоружия в Великобритании. Турция поддерживает заявление Совета НАТО от 14 марта, чётко продемонстрировав своё отношение к инциденту на мероприятиях ОБСЕ и в ходе обсуждений в Совете Европы.
«Все причастные лица должны быть в скором времени выявлены и привлечены к ответственности», — подчеркнул дипломат.
Сегодня 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Украина, Албания и Норвегия объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. При этом Соединённые Штаты также высылают 12 сотрудников нашего постпредства при ООН и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Великобритания утверждает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны власти нашей страны. Москва это категорически отрицает и требует доказательств.
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