Турция не собирается принимать меры против России из-за дела Скрипаля

Как передаёт РИА Новости, политик добавил, что у Анкары хорошие отношения с Москвой

В свою очередь официальный представитель туерцкого МИДа Хами Аксой заявил, что его страна решительно осуждает применение химоружия в Великобритании Турция поддерживает заявление Совета НАТО от 14 марта, чётко продемонстрировав своё отношение к инциденту на мероприятиях ОБСЕ и в ходе обсуждений в Совете Европы

«Все причастные лица должны быть в скором времени выявлены и привлечены к ответственности», — подчеркнул дипломат.