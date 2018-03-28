Нарышкин: на высылку дипломатов последует жёсткий ответ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал грязной и циничной провокацией высылку российских дипломатов из ряда западных стран.
«Прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, это очень грязная циничная провокация со стороны известной группы стран, которая просто формирует атмосферу русофобии», — цитирует Интерфакст Нарышкина.
По его словам, на подобные действия последует адекватный и «довольно жёсткий» ответ.
Ранее в Белом доме призвали больше стран присоединиться к высылке российских дипломатов.
27 марта американский президент Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовали решение ЕС и НАТО выслать российских дипломатов.
В МИД заявили, что ответят каждой стране, принявшей решение выслать дипломатов России.