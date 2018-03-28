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Нарышкин: на высылку дипломатов последует жёсткий ответ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нарышкин: на высылку российских дипломатов последует адекватный и жёсткий ответ 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал грязной и циничной провокацией высылку российских дипломатов из ряда западных стран.
«Прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, это очень грязная циничная провокация со стороны известной группы стран, которая просто формирует атмосферу русофобии», — цитирует Интерфакст Нарышкина.
По его словам, на подобные действия последует адекватный и «довольно жёсткий» ответ.
Ранее в Белом доме призвали больше стран присоединиться к высылке российских дипломатов.
27 марта американский президент Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовали решение ЕС и НАТО выслать российских дипломатов.
В МИД заявили, что ответят каждой стране, принявшей решение выслать дипломатов России.
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Guardian: Новая Зеландия попыталась выслать «российских шпионов», но не нашла ни одного Кобзон прокомментировал высылку российских дипломатов из стран Запада Источник: площадь пожара в ТЦ в Кемерове увеличилась до 500 квадратных метров
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