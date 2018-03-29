Госдеп не стал отвечать, являются ли высылаемые Россией дипломаты шпионами

"Они работают в госдепартаменте, они наши коллеги, которые очень усердно работают. Могу сказать, что Россия дала нам список из 60 имен, мы изучаем его, и мы ответим соответствующим образом", — ответила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт на прямой вопрос журналистов, являются ли эти американские дипломаты шпионами.