Госдеп не стал отвечать, являются ли высылаемые Россией дипломаты шпионами 

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Госдепартамент США не стал отвечать на вопрос, являются ли шпионами высылаемые из России американские дипломаты.
"Они работают в госдепартаменте, они наши коллеги, которые очень усердно работают. Могу сказать, что Россия дала нам список из 60 имен, мы изучаем его, и мы ответим соответствующим образом", — ответила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт на прямой вопрос журналистов, являются ли эти американские дипломаты шпионами.
Ранее США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Россия в ответ выслала в четверг 60 американских дипломатов.