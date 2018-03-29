Не солидарность, а давление: МИД рассказал о высылке российских дипломатов

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Четвертый день западные страны объявляют о новых и новых высылках российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля » — на данный момент персонами нон грата объявлены 152 дипломатических сотрудника в 29 странах и штаб-квартире НАТО Россия обещает адекватный ответ в ближайшее время.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Цифра растет

Франция и Чехия и США объявили ранее о высылке 48 сотрудников дипмиссий РФ, закрытии генконсульства в Сиэтле и высылке 12 сотрудников представительства РФ при ООН Великобритания уже выслала 23 дипломатов, Украина — 13. НАТО решило выслать семерых дипломатов РФ, еще троим отказано в разрешении на работу. Канада высылает четверых дипломатов, троим не выдали разрешение на работу в стране. ФРГ Польша высылают по четыре дипломата РФ, а Молдавия Литва — по три.

Нидерланды, Дания, Италия, Албания и Австралия. Решение выслать по два российских дипломата приняли Испания

Бельгия, Венгрия, Швеция, Хорватия, Румыния, Финляндия, Эстония, Ирландия, Норвегия, Македония высылают по одному дипломату РФ. Черногория высылает одного российского дипломата и отзывает разрешение на работу почетного консула, а Латвия высылает одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота" . В четверг о высылке одного дипломата заявили грузинские власти. Таким образом, персонами нон грата на сегодня объявлены 153 российских дипломата.

Также в четверг об отзыве своего посла для консультаций заявило правительство Словении

Пока не высланы

Греция, Мальта, Люксембург, Португалия, Несмотря на то, что на прошлой неделе лидеры стран ЕС выразили солидарность с оценкой правительства Британии по «делу Скрипаля», есть ряд стран Евросоюза, которые не выслали российских дипломатов. Это Словакия Австрия , Словения, Болгария Кипр . О нежелании высылать российских дипломатов заявила и не входящая в ЕС Сербия

Представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь в понедельник заявил РИА Новости, что Австрия не будет высылать дипломатов РФ. Более того, как заявила глава МИД страны Карин Кнайссль, Австрия готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне «дела Скрипаля».

Поддались давлению

Впрочем, на брифинге в четверг, говоря о государствах, которые решили выслать российских дипломатов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в том, что они действительно столь единодушно принимали решение.

По ее словам, США и Великобритания оказывали колоссальное, нечеловеческое давление на страны ЕС. По ее словам Штаты использовали принцип проявления солидарности и единого внешнеполитического курса.

Москва считает, что страны, которые поддались и поддаются на это давление, «совершают большую ошибку».

Высылка из ООН незаконна

Касаясь высылки российских сотрудников представительства РФ при ООН, Захарова подчеркнула, что Вашингтон не задействовал необходимых механизмов для подобной меры. По ее словам, США не могут в одностороннем порядке выдворять дипломатов при ООН.

"США в одностороннем плане не имеют возможности расправляться с дипломатами, которые работают в ООН. Для этого существуют соответствующие процедуры", — сказала Захарова, пояснив, что определенные процедуры регламентируют то, как может быть прекращена деятельность тех или иных дипломатов.

"Мы пытаемся понять, каким образом США реализовали такое свое решение. Как мы понимаем на сегодняшний момент, эти процедуры задействованы не были. Наше постпредство при ООН занимается этим вопросом", — указала она.

Все дипломаты, покидающие зарубежные государства, будут трудоустроены. Они продолжат свои карьеры, а их знания и опыт чрезвычайно востребованы, заявила Захарова.

Ответ будет скоро

Москва пообещала, что ответные меры России на высылку российских дипломатов будут адекватными. Сейчас они прорабатываются и будут объявлены в ближайшее время, проинформировала Захарова, добавив, что список дипломатов, которых вышлют из России, будет передан американскому посольству в Москве.

"Мы готовы к любому ответу. И мы готовы ответить снова, если придется", — подчеркнул он. По его словам, США не могли бездействовать в ситуации, которая затрагивает их ближайшего союзника — Великобританию. «Поэтому меня не пугает ответная реакция (России — ред.). Что меня действительно испугало бы, так это решение США никак не реагировать, а просто ждать и наблюдать», — сказал посол.