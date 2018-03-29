Грузия высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля» 

Министерство иностранных дел Грузии объявило о выдворении из страны одного российского дипломата из-за «дела Скрипаля».
«Министерство выражает солидарность с Великобританией и поддерживает позицию Лондона и международного сообщества в связи с данным вопросом («делом Скрипаля». — RNS) и, следовательно, считает неприемлемым сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии и требует от него покинуть Грузию в течение 7 дней», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Ранее США, Канада, Украина, а также большинство стран ЕС объявили о высылке из своих стран российских дипломатов в связи с делом об отравлении в английском Солсбери осужденного в РФ за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, НАТО отозвало аккредитацию у семи российских сотрудников при альянсе. Также Совет Североатлантического альянса сокращает численность российский сотрудников на 10 человек — до 20.