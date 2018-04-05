Посольство РФ высмеяло статью о «секретной лаборатории»

Посольство России в Лондоне высмеяло опубликованную в газете Times новость об обнаружении в России "секретной лаборатории", где якобы произвели вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
“And this time we are so sure that we won’t even promise to produce any proof!” pic.twitter.com/g8HpfCMpdV— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 апреля 2018 г.
Авторы статьи ссылаются на неназванные источники в силовых структурах и правительстве. Российские дипломаты обратили внимание, что никаких доказательств производства вещества в России в материале не предоставлено.
"И на этот раз мы настолько уверены, что даже не пообещаем предоставить каких-либо доказательств!", — иронизируют в посольстве.
В британских СМИ и раньше появлялась информация о причастности России к инциденту, но доказательств предоставлено не было. Кроме того, 3 апреля глава британской лаборатории Портон-Даун заявил, что ученые не смогли установить, где именно было произведено вещество, которым отравились Скрипали.