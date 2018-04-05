Ещё
Посольство РФ высмеяло статью о «секретной лаборатории»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство в Лондоне высмеяло новость Times о «секретной лаборатории» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / MoD/Pete Brown
Посольство России в Лондоне высмеяло опубликованную в газете Times новость об обнаружении в России "секретной лаборатории", где якобы произвели вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Авторы статьи ссылаются на неназванные источники в силовых структурах и правительстве. Российские дипломаты обратили внимание, что никаких доказательств производства вещества в России в материале не предоставлено.
"И на этот раз мы настолько уверены, что даже не пообещаем предоставить каких-либо доказательств!", — иронизируют в посольстве.
​В британских СМИ и раньше появлялась информация о причастности России к инциденту, но доказательств предоставлено не было. Кроме того, 3 апреля глава британской лаборатории Портон-Даун заявил, что ученые не смогли установить, где именно было произведено вещество, которым отравились Скрипали.
РИА Новости: последние новости
Путин отклонил идею оценки работы губернаторов по видеозаписям МИД рассказал, в каком случае Россия примет итоги расследования по Скрипалю Немецкий политик назвал Великобританию "мафиозным государством"
 Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге113
«Крым захватим танками»327
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи98
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством115
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение