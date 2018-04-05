Посольство РФ высмеяло статью о «секретной лаборатории»

Посольство в Лондоне высмеяло новость Times о «секретной лаборатории»

Авторы статьи ссылаются на неназванные источники в силовых структурах и правительстве. Российские дипломаты обратили внимание, что никаких доказательств производства вещества в России в материале не предоставлено.

"И на этот раз мы настолько уверены, что даже не пообещаем предоставить каких-либо доказательств!", — иронизируют в посольстве.

​В британских СМИ и раньше появлялась информация о причастности России к инциденту, но доказательств предоставлено не было. Кроме того, 3 апреля глава британской лаборатории Портон-Даун заявил, что ученые не смогли установить, где именно было произведено вещество, которым отравились Скрипали.