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Нарышкин подтвердил, что в МИДе есть офицеры СВР
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нарышкин рассказал о разведчиках среди высланных дипломатов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных сотрудников российских дипмиссий были офицеры внешней разведки. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Нарышкина, среди сотрудников МИД есть представители СВР. Он назвал их офицерами безопасности и уточнил, что их немного. Нарышкин подчеркнул, что эти люди были официально представлены властям западных стран как сотрудники СВР. Офицеры безопасности взаимодействовали со спецслужбами западных стран.
После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.
Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран. В США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов. В некоторых странах утверждали, что часть высылаемых людей работают на российскую разведку.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, сто Россия не будет терпеть «хамство» западных стран» и ответит на высылку российских дипломатов.
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