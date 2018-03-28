Рады бы выслать, да некого

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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Guardian: Новая Зеландия попыталась выслать «российских шпионов», но не нашла ни одного 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
Новая Зеландия заявила о своей готовности выслать из страны российских шпионов, однако, по словам премьер-министра страны Джазинды Ардерн, в стране не нашлось никого, кто попадал бы в эту категорию. Как сообщает The Guardian, при этом руководство страны выразило свою поддержку действиям Великобритании и международного сообщества и осудило отравление Сергея Скрипаля в Солсбери.
Премьер-министр Новой Зеландии Джазинда Ардерн и министр иностранных дел страны Уинстон Петерс заявили, что выслали бы из страны российских шпионов, если бы они там были, передаёт The Guardian.
Как напоминает издание, около ста российских дипломатов, подозреваемых в том, что они являются агентами российской разведки, были отправлены в Москву из стран Европы и США в ответ на предполагаемое использование Россией химического оружия в ходе покушения на убийство бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Как сообщается, правительство Новой Зеландии осудило отравление в Солсбери и выразило поддержку скоординированным действиям других стран, однако заявило, что в стране нет подобных «агентов российской разведки». При этом посол России в Новой Зеландии был вызван на совещание в Министерство иностранных дел с целью «вновь выразить серьёзную обеспокоенность» правительства делом об отравлении и донести это послание до Москвы.
«В то время как другие страны объявляют о высылке незаявленных агентов российских спецслужб, меня оповестили, что здесь, в Новой Зеландии, нет лиц, подходящих под эту категорию. Если бы они были, мы бы уже приняли меры», — отметила Ардерн.
Премьер-министр также заявила, что рассмотрит возможные дальнейшие действия в рамках поддержки международного сообщества.
Министр иностранных дел Уинстон Петерс отметил, что Новая Зеландия чётко выразила своё отношение к атаке в Солсбери.
«В рамках нашей поддержки Великобритании совместно с международным сообществом мы продолжим рассматривать возможные будущие действия, а также сохраним тесные контакты с нашими международными партнёрами», — сказал Петерс.
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