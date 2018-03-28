Джабаров назвал «веселыми картинками» доклад Британии

Доклад Великобритании по "делу Скрипаля", презентованный накануне в британском посольстве, разочаровал европейских партнеров Лондона, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Издание "Коммерсант" опубликовало презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по "делу Скрипаля", отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту презентацию "провалом премьера Великобритании Терезы Мэй" и крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением.
"То, что британцы презентовали — это, похоже, какие-то "веселые картинки": непонятно о чем, непонятно как, и непонятно, каким образом там представлена Россия", — сказал Джабаров РИА Новости в среду.
По его мнению, подобный доклад разочаровал европейцев.
"Та евросолидарность, которая была проявлена, будет поколеблена. Поскольку европейские партнеры Великобритании поняли, что у Лондона нет ничего по этому инциденту", — сказал политик.
Он подчеркнул, что в результате, "виновный" был объявлен, были предприняты конкретные, санкционные шаги в отношении России, а доказательной базы представлено не было.
"В результате гора родила мышь", — прокомментировал Джабаров позицию Лондона.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.