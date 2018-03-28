Джабаров назвал «веселыми картинками» доклад Британии

По его мнению, подобный доклад разочаровал европейцев.

"В результате гора родила мышь", — прокомментировал Джабаров позицию Лондона.

Он подчеркнул, что в результате, "виновный" был объявлен, были предприняты конкретные, санкционные шаги в отношении России, а доказательной базы представлено не было.