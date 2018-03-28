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Изгнать дипломатов США из России
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Изгнать дипломатов США из России
Рамблер
1 час назад
Американцы в угоду Европе выгоняют наших дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле. Не хотят сотрудничать? Пусть тогда сами убираются восвояси. Закроем генконсульство
США
в
Петербурге
. Подпишите петицию.
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